Piccole scosse di terremoto anche con epicentro il Vesuvio

(Di martedì 21 maggio 2024) NAPOLI – Un paio di eventi ieri, una scossa molto debole magnitudo 1.0 conall’interno del cono deloggi alle 11.41.ilè costantemente monitorato. Come gli esperti hanno sempre sostenuto non c’è alcun collegamento tra i Campi Flegrei ed il, ma coincidenza vuole che in questi giorniall’interno del vulcano partenopeo si stiano verificando piccoli fenomeni tellurici, ma monitorati costantemente, 24 ore su 24 dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV. L'articolo proviene da Prima Campania: news 24 ore su 24.

