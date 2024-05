(Di martedì 21 maggio 2024) Milano, 21 maggio 2024 – È diventata una – brutta – consuetudine. I cedimenti e i distacchi di materiale dagli edifici insi ripetono con una certa regolarità: l’ultimo, fortunatamente senza danni alle persone, si è verificato questa mattina, martedì 21 maggio, poco dopo le 11. Dove è successo I vigili del fuoco sono interventi dopo la caduta di alcuni frammenti, piovutidel portico in corrispondenza dell’edicola che si trova sul lato dello store Mondadori, nelle vicinanze del Museo del Novecento (anche qui, qualche mese fa, si era verificato un episodio analogo). Con una scala i pompieri sono saliti sul tetto della rivendita, per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area oggetto del crollo. Il passaggio è stato chiuso per permettere di eseguire l’intervento. Nessuno è stato ...

Chi fermerà la musica? si chiedono i Pooh. Certo non la pioggia, come ha dimostrato la folla di Piazza Duomo a Milano che mercoledì 15 maggio ha sfidato il maltempo sotto il palco di Radio Italia Live – Il Concerto. Fin dalla mattina, infatti, i fan hanno iniziato ad affluire nel cuore di Milano per assistere all’evento gratuito dal vivo. Ad alternarsi on stage – accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, Noemi (con, a sorpresa, Carl Brave), Gazzelle, Alessandra Amoroso e Geolier. funweek

Roma, 17 mag. (askanews) – Matteo Salvini chiude rà sabato 1 Giugno la campagna elettorale della Lega in piazza Duomo a Milano insieme al Generale Roberto Vannacci . L’appuntamento è alle 15. Un’ora soltanto più tardi della manifestazione in piazza del Popolo a Roma con cui Giorgia Meloni chiude rà la campagna elettorale di Fratelli d’Italia. Entrambi a ridosso del tradizionale discorso del Presidente della Repubblica al Quirinale in occasione del ricevimento al tramonto sul Colle per celebrare la festa della Repubblica del 2 Giugno . ildenaro

Piazza Duomo: si staccano pezzi d’intonaco dalla volta dei portici - piazza duomo: si staccano pezzi d’intonaco dalla volta dei portici - Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Il precedente del crollo in galleria Vittorio Emanuele ... ilgiorno

Messina. Piazza Duomo piena di turisti ma il meccanismo del campanile s’inceppa - Messina. piazza duomo piena di turisti ma il meccanismo del campanile s’inceppa - Il leone ha iniziato a ruggire alle 12, come ogni giorno. Ma poi tutto si è fermato. Tanti turisti stamattina a piazza duomo, come ogni martedì, hanno atteso invano di assistere al meccanismo del ... tempostretto

In 5000 al Parma Pride: “La Costituzione non può essere carta straccia” - In 5000 al Parma Pride: “La Costituzione non può essere carta straccia” - Tra le principali richieste portate avanti durante la manifestazione del 18 maggio quella di rafforzare il Centro Antidiscriminazione LGBTQIA+ di Parma, ma anche l'attivazione di carriere alias per im ... gay