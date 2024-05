Piano Mattei - Urso a Tripoli firma dichiarazione Italia-Libia | rafforzare sinergie su energi - materie prime critiche e tecnologia green

(Di martedì 21 maggio 2024) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, nell’ambito della sua missione ufficiale in corso a, in, hato oggi unacongiunta con il Ministro dell’Industria e dei Minerali del Governo di Unità Nazionale dello Stato dellaAhmed Ali Abouhisa, finalizzata alla promozione di iniziative di collaborazione economica e industriale nei settori energetico, dellee della. L’intesaè volta a facilitare investimenti diretti e iniziative congiunte tra le imprese dei due Paesi, esplorando forme di cooperazione nell’ambito della duplice transizione ambientale e digitale, attraverso lo scambio di informazioni conoscenze nel campo della ricerca, dell’innovazione applicata all’industria manifatturiera e la formazione di nuove competenze. “hanno numerosi punti di complementarità suleconomico e industriale.

ITALIA IN LIBIA/ “Il ruolo di Roma Fare la politica Usa senza dare troppo fastidio alla Russia” - ITALIA IN LIBIA/ “Il ruolo di Roma Fare la politica Usa senza dare troppo fastidio alla Russia” - Nuovi accordi dell’Italia con la Libia, ma il governo di tripoli è debole. Gli USA potrebbero delegare Roma a una politica antirussa pro NATO ... ilsussidiario

Urso rilancia cooperazione Roma-Tripoli: Libia partner fondamentale non solo per energia - urso rilancia cooperazione Roma-tripoli: Libia partner fondamentale non solo per energia - (Teleborsa) - La Libia è un "partner forndamentale" per l'energia, ma può diventare anche per le "materie prime critiche" e può ospitare grandi parchi solari ed eolici da collegare poi alla rete elett ... teleborsa

Libia-Italia: missione di Urso a Tripoli, focus su industria, materie prime e rinnovabili (3) - Libia-Italia: missione di urso a tripoli, focus su industria, materie prime e rinnovabili (3) - L'Italia è il primo partner commerciale della Libia, con un interscambio commerciale di 9,067 miliardi di euro nel 2023, davanti a ... agenzianova