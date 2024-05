Perseguita la ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento | in carcere 46enne di Benevento

Agropoli, perseguita l’ex marito: divieto di avvicinamento per una 40enne - Agropoli, perseguita l’ex marito: divieto di avvicinamento per una 40enne - StampaI carabinieri della Stazione di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare “del divieto di avvicinamento alla persona offesa” emessa, su richiesta della Procura di V ... salernonotizie

Playoff Serie C: Avellino e Padova le favorite per la promozione in B, segue il Benevento - Playoff Serie C: Avellino e Padova le favorite per la promozione in B, segue il benevento - Quote vincente Playoff Serie C: Avellino e Padova le favorite per la promozione in B, segue il benevento Al termine della stagione regolare, i bookmakers sembrano avere già le idee chiare su quali squ ... statoquotidiano

Amalfi: perseguita e minaccia di morte l’ex compagna, nei guai 39enne - Amalfi: perseguita e minaccia di morte l’ex compagna, nei guai 39enne - Nella giornata di venerdì 3 maggio ad Amalfi i Carabinieri della Locale Stazione hanno arrestato un 39enne di Torre del Greco per “maltrattamenti contro familiari conviventi e per atti persecutori” ... salernonotizie