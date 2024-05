Olimpiadi 2026, perquisizioni alla Fondazione Milano-Cortina: tre indagati - Olimpiadi 2026, perquisizioni alla fondazione Milano-Cortina: tre indagati - Le accuse sono corruzione e turbata libertà d’incanto a carico di tre persone, nessuna delle quali è un dirigente o dipendente attuale della fondazione. calcioefinanza

Indagini su presunte irregolarità nei servizi digitali per Milano-Cortina 2026: perquisizioni e ispezioni in corso - Indagini su presunte irregolarità nei servizi digitali per Milano-Cortina 2026: perquisizioni e ispezioni in corso - 'indagine, che vede coinvolti i magistrati milanesi Francesco Cajani e Alessandro Gobbis, oltre all'aggiunto Tiziana Siciliano, è focalizzata su presunte ... occhioche

Perquisizioni nella sede fondazione Milano-Cortina, 3 indagati - perquisizioni nella sede fondazione Milano-Cortina, 3 indagati - Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni, ordini di esibizione e ispezioni di sistemi informatici nelle sedi di fondazione Milano-Cortina 2026 ... ansa