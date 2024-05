Perquisizioni alla fondazione Milano-Cortina - 3 indagati | c' è pure l' ex ad Vincenzo Novari

perquisizioni d ella Guardia di finanza n ella sede d ella fondazione Milano-Cortina 2026 . perquisizioni anche in una sede di Deloitte. Lo scrivono Ansa e Sky Sport. Le accuse di corruzione e turbata libertà d’incanto Scrive Sky: Il nucleo di polizia economico-finanziaria d ella Guardia di finanza sta effettuando perquisizioni , ordini di esibizione e ispezioni di sistemi informatici nelle sedi di fondazione Milano-Cortina 2026 e di una società di Orvieto a cui sono stati assegnati i servizi digitali per l’evento. ilnapolista

Milano, 21 maggio 2024 – negli uffici di via della Boscaiola a Milano, la Guardia di finanza sta eseguendo una perquisizione alla Fondazione che si occuperà delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 su richiesta della procura meneghina che indaga per sospetta corruzione e turbativa. I tre indagati sono l'ex ad della Fondazione Milano-Cortina, Vincenzo Novari, un ex dirigente della Fondazione e l'ex rappresentante legale della Vetrya, ora Quibyt, che si era aggiudicata l'incarico per lo sviluppo dei servizi digital delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano-Cortina 2026.

ilgiorno