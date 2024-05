Perla Vatiero su tutte le furie | i miei avvocati già a lavoro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 21 maggio 2024)sbotta sui social, il messaggio è chiaro: “questa è diffamazione, isono già a” Un messaggio criptico quello pubblicato da, vincitrice dell’ultimo Grande Fratello, in serata nelle sue Instagram stories. Dal messaggio appare chiara l’intenzione di difendersi e difendere la sua famiglia da qualche attacco subito da un “lui” non specificato. Andiamo a vedere cosa ha scritto l’ex gieffina su Instagram: «Nella totale trasparenza mia e della mia famiglia vorrei potervi mostrare ogni cosa ma non posso per ovvi motivi di privacy e per i tanti interpreti che metterei in un’esposizione non dovuta – ha scritto– Detto ciò sono stata davvero allibita dalle aberranti parole e dalle ...