Perché il Giro d’Italia è finito nel caos totale - la spiegazione di Pogacar | “Gente impreparata”

Marcus Thuram, il look stile Power Rangers al Premio Gentleman fa impazzire i tifosi dell'Inter. E Lautaro lo prende in giro - Marcus Thuram, il look stile Power Rangers al Premio Gentleman fa impazzire i tifosi dell'Inter. E Lautaro lo prende in giro - Ve le ricordate i Power Rangers Probabilmente Marcus Thuram da bambino non se ne perdeva una puntata. Non c'è altra spiegazione. L'attaccante dell'Inter, celebrato al ... leggo

Brennero, traffico in tilt: fila di tir per 80 kilometri fino a Bolzano nord - Brennero, traffico in tilt: fila di tir per 80 kilometri fino a Bolzano nord - Oggi non sembra essere giornata in Alto Adige. Da questa mattina il traffico è andato in tilt creando un lungo serpentone di camion diretti al Brennero. La coda di tir attualmente ... ilmessaggero

I coloni d’Israele bloccano i camion di aiuti per Gaza con l’aiuto dell’esercito: “Ci fornisce informazioni”| L’inchiesta del Guardian - I coloni d’Israele bloccano i camion di aiuti per Gaza con l’aiuto dell’esercito: “Ci fornisce informazioni”| L’inchiesta del Guardian - L'esclusiva del Guardian, basata su chat e dichiarazioni in presa diretta del principale gruppo di coloni che va a caccia di convogli umanitari ... ilfattoquotidiano