Per la nuova Ancona è già l’ora delle scelte Da Spagnoli a Martina - la squadra del futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 21 maggio 2024) L’della prossima stagione mette le radici in questa settimana. Con l’individuazione del nuovo direttore sportivo e con l’attesa ufficializzazione, che potrebbe arrivare questa settimana o la prossima, la società accelera nella costruzione dellache Roberto Boscaglia avrà a disposizione a partire dal ritiro di luglio. Il mister, in vacanza a casa sua in Sicilia, è comunque al lavoro. Ci sono giocatori già sotto contratto – Paolucci e Cella addirittura fino al 2026 –, altri invece in scadenza, ma soprattutto c’è un’ossatura didi cui il tecnico non vorrebbe privarsi. Ecco, dunque, che Boscaglia aspetterebbe di mettersi seduto davanti al nuovo direttore sportivo per trattare con lui diversi argomenti. Ma prima potrebbe farlo con l’amministratore delegato Roberta Nocelli, nel caso in cui quest’ultima sabato vada ...