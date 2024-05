Per celebrare il G7 italiano arriva una moneta da collezione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha emesso una nuovadaperla settima presidenza italiana del G7. Creata dal maestro incisore Emanuele Ferretti e prodotta presso le officine della Zecca dello Stato, laettagonale in argento in versione Fior di Conio ha un valore nominale di 3 euro con una tiratura di 4.000 pezzi. Sul lato dritto, al centro, è raffigurato un profilo dell'Italia Turrita con stella, la cui corona e orecchino rappresentano l'intelligenza artificiale, "potente strumento di innovazione tecnologica che proietta la nazione verso il futuro", si legge in un comunicato del Poligrafico. Nel giro, la scritta "Repubblica italiana ". In basso, firma dell'autore "E. Ferretti" e la scritta "Verso il futuro ". Sul rovescio, al ...