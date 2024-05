Pensione - come ottenere un assegno all’80% della retribuzione

(Di martedì 21 maggio 2024) I lavoratori dipendenti sono avvantaggiati rispetto agli autonomi. Inoltre la previdenza integrativa è fondamentale per poterunpiù sostanzioso

Aumentano le possibilità di usufruire di bonus e agevolazioni : l’assegno unico non rientra più nel calcolo dell’ISEE . L’Isee è un indicatore economico che fotografa i redditi delle famiglie; ogni anno dobbiamo rinnovarlo e questo ci dà la possibilità di accedere a bonus o agevolazioni fiscali emessi dal Governo, vista la situazione economica generale in cui versa il Paese. cityrumors

Se pensiamo che l’INPS abbia sbagliato i calcoli nei nostri confronti possiamo fare ricorso . Ecco con quali modalità e tempistiche Quando si verificano errori nei calcoli della pensione, mancati riconoscimenti di trattamenti previdenziali o richieste di restituzione, è necessario fare ricorso all’INPS . Ma come procedere? Quali sono le procedure da seguire e i costi da sostenere? È sempre necessario affidarsi a un avvocato? Affrontiamo tutte queste domande per offrire chiarezza su un tema importante per molti cittadini. cityrumors

