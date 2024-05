Mari sempre più agitati dalle esercitazioni congiunte. Filippine, Giappone , Stati Uniti e Australia hanno programmato per oggi, domenica 7 aprile, esercitazioni navali e aeree, in risposta alla crescente determinazione dimostrata dalla Cina nel Mar Cinese Meridionale (zona su cui Pechino rivendica una sovranità poco discutibile). Cercare di aumentare la deterrenza contro Pechino è l'obiettivo comune di Tokyo e Manila, ceh sembrerebbero anche molto vicine a stringere un patto per garantire una maggiore sicurezza. iltempo

Dietro le quinte dei principali fronti di guerra, in Ucraina ed in Israele, lo scontro sotterraneo fra Cina e USA sta diventando sempre più pericoloso. Nel Mare cinese meridionale infatti la tensione fra le due superpotenze continua a salire. Se da una parte i numerosi colloqui fra i due Stati negli ultimi mesi, dovrebbero far pensare ad una situazione più distensiva. velvetmag

Mar Cinese Meridionale: flottiglia di pescherecci filippini fa rotta verso la secca di Scarborough (2) - Mar cinese meridionale: flottiglia di pescherecci filippini fa rotta verso la secca di Scarborough (2) - Negli ultimi mesi i rapporti tra Cina e Filippine sono stati costellati da numerosi incidenti nelle acque del Mar cinese meridionale, bacino attraverso il quale passa oltre il 60 per cento del ... agenzianova

Pechino vuole costruire 20 reattori nucleari galleggianti nel mar Cinese meridionale. Gli Usa temono servano a occupare nuovi territori - Pechino vuole costruire 20 reattori nucleari galleggianti nel mar cinese meridionale. Gli Usa temono servano a occupare nuovi territori - Viene considerato uno dei corridoi marittimi più pericolosi dell’Asia-Pacifico. Non è lo Stretto di Taiwan, bensì del mar cinese meridionale dove da decenni Cina, Vietnam, Filippine e vicini ... ilfattoquotidiano

Cina, attacco con coltello in una scuola elementare: 2 morti e 10 feriti - Cina, attacco con coltello in una scuola elementare: 2 morti e 10 feriti - In Cina due persone sono state uccise e altre 10 ferite in un attacco con coltello in una scuola elementare nella provincia meridionale di Jiangxi. Non è ancora chiaro se tra le vittime ci siano anche ... tgcom24.mediaset