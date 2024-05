PC - crescita dei profitti pari al 8 3% nel 2023 rispetto l’anno precedente

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilè stato un anno particolarmente difficile per l’industria dei videogame. A partire dai prodotti poco soddisfacenti legati alle vendite fino a cancellazioni di progetti, licenziamenti e chiusure di team di sviluppo,è stata una vera e propria sfida. Tuttavia, per un nuovo report, il mercato per PC è quello che ha visto il maggiore aumento in termini di. Per NewZoo, nelmicro transazioni, sottoscrizioni e vendite per software per PC hanno contribuito ad un aumento del 8.4 %al 2022. Per quello che riguarda le console invece isono cresciuti solo dello 0.3%, mentre il mercato per mobile ha visto una diminuzione del 2.1%. Nonostante ciò il mercato di console e giochi per dispositivi mobili rimane la fetta maggiore ...