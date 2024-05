Paura ai Campi Flegrei Il sindaco di Pozzuoli | Rallentamento del fenomeno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 21 maggio 2024) Uno nuovo sciame sismico sta interessando l'area dei. Ben 39 famiglie, residenti trae Bacoli, sono state sgomberate per il terremoto. Sono state registrate circa 150 scosse. La più forte, come ha sottolineato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stata quella delle 20:10 ed è stata di magnitudo 4.4. Per la zona, si tratta del terremoto più forte degli ultimi 40 anni. Moltissime persone sono scese in strada per il timore di crolli e di danni. Sono iniziate questa mattina le verifiche tecniche da parte delle squadre di ingegneri della protezione civile regionale specializzate, già in possesso dello specifico "patentino Aedes", ossia l'abilitazione a compilare gli strumenti schedi grafici utilizzati al livello nazionale nei contesti post-sismici. Lo rende noto la Regione Campania. "Il ...