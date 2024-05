Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso e Casella infiammano l’AIS di Trieste dopo la style dance

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024) Robertafa la voce grossa. La Campionessa del Mondo in carica si è infatti imposta nellaall‘Artistic International Series, seconda tappa della competizione itinerante diin fase di svolgimento questa settimana presso il Pala Pilkec di Opicina in. Una prova sontuosa per l’azzurra, abile a prendere subito il largo in una gara di alto profilo. L’atleta seguita da Beatrice Lotti, pattinando su delle musiche estratte dalla tradizione del sud Italia (in linea con i ritmi folk-etnici imposti dal regolamento), ha ricevuto il miglior riscontro sia sul fronte tecnico che sulle components, scavando un piccolo solco rispetto alla concorrenza. Splendido il primo elemento, l’artistic foot sequence, premiato con il massimo del livello e con un plebiscito di +3 e +2 nel QOE. Bene poi sia il pattern di Roman Mood, chiamato di livello 3 e anche questo valorizzato con una qualità di esecuzione positiva, così come successo nei cluster (livello 3) e nei travelling, difficoltà però declassata a livello 1una review.