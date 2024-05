Pasta alla sorrentina | una crosticina croccante e un cuore filante!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 21 maggio 2024) Laè un primo gratinato al forno, dale ddorata. Racchiude tutto il sapore della Costiera: la passata di pomodori, la mozzarella, il basilico sono un trittico irresistibile per chi ama la buona cucina. Per prepararla servono ingredienti semplici e sempre presenti nelle nostre case. Dovremo per prima cosa far addensare la passata di pomodoro, profumandola con aglio e basilico, a fiamma dolcissima. Intanto, cuociamo e scoliamo lasecondo le istruzioni riportate in etichetta, affettiamo la mozzarella e assembliamo il nostro manicaretto prima di passarlo in forno! Il risultato conquisterà grandi e piccini! Perfetta per un pranzo o una cena. Che ne dite di metterci al lavoro e cucinare insieme? Si ...