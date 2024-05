Passaporto in posta - come farlo

Il Passaporto in Posta verrà esteso a tutti i Comuni Italia ni da luglio 2024 . In tutta Italia sarà possibile recarsi direttamente agli uffici Posta li, richiedere e ottenere il documento di viaggio, che oggi si può fare solo in alcuni Comuni . Ad annunciarlo il direttore generale di Poste Italia ne Giuseppe Lasco, al termine di un incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’avanzamento del progetto Polis di Poste Italia ne. leggioggi

