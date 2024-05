(Di martedì 21 maggio 2024) Il Ministro per la Pubblica Amministrazionesvela le nuove regole per le carriere. L’obiettivo finale della riforma è quello di creare una Pubblica Amministrazione più efficiente, capace di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e di diventare un motore di sviluppo e innovazione. “Non possiamo permetterci una PA che non valorizza i suoi migliori elementi,” ha concluso il ministro, ribadendo l’importanza di attrarre e mantenere talenti di alto livello all’interno del settore pubblico. Cambiamenti nella PA: le nuove regole diNotizie.com fonte foto profilo ig: @official La proposta dirappresenta una svolta epocale per la Pubblica Amministrazione italiana. Se ...

Paolo Zangrillo: “promozioni degli statali non più solo per concorso” - paolo zangrillo: “promozioni degli statali non più solo per concorso” - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione paolo zangrillo svela le nuove regole per le carriere degli statali. L’obiettivo finale della riforma è quello di creare una Pubblica Amministrazione più ... notizie

Il giornalista Stefano Piazza presenta a Chivasso "Ottobre nero" - Il giornalista Stefano Piazza presenta a Chivasso "Ottobre nero" - Parteciperanno anche paolo zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, e Roberto Rosso, senatore e vicepresidente di Forza Italia. Clara Marta, consigliera e capogruppo di Forza Italia a ... giornalelavoce

Tensione sulla Diga, le incognite sulla cerimonia e il voto di oggi in Regione sul finanziamento - Tensione sulla Diga, le incognite sulla cerimonia e il voto di oggi in Regione sul finanziamento - Oggi al voto in Consiglio regionale il decreto omnibus per il via libera ad accendere un mutuo per finanziare la variante (fase 2) ... ilsecoloxix