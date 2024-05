Paolo Mieli - chi sono le sue tre ex mogli e i tre figli

(Di martedì 21 maggio 2024) Nato da mamma cristiana e papà ebreo, la sua famiglia è emigrata dall’Egitto. Da Milano si trasferì a Roma, doveha frequentato il Liceo classico, laureandosi poi in Lettere moderne. Come giornalista ha mosso i primi passi nel 1967, quando Eugenio Scalfari lo ha assunto nella redazione de L’Espresso.Tra gli Anni 70 e 80 è stato inviato di politica internazionale proprio per il quotidiano e poi è diventato capo della sezione culturale. Nel 1985 è passato a lavorare per La Repubblica, dove è rimasto fino al 1987, approdando poi a La Stampache nel 1990 ha iniziato a dirigere. Ha poi lasciato il giornale nel 1997, diventando direttore editoriale del Gruppo Rcs dopo la scomparsa di Indro Montanelli. Da settembre 2001 a dicembre 2004 si è occupato della rubrica giornaliera Lettere al Corriere.A dicembre 2004 è tornato a dirigere Il Corriere ...

Alla fine Giuseppe Conte ha scelto il gesto forte e tirato via il Movimento 5 Stelle dalla giunta di Michele Emiliano, con queste parole: “Rinunciamo ai ruoli di governo, lasciamo i nostri posti in giunta, rimettiamo tutte le deleghe comprese quelle della vicepresidenza del consiglio. Crediamo sia l'unico modo per dare una forte scossa oggi”. Via, dunque, Rosa Barone, assessora al Welfare, e Grazia di Bari, consigliera che ha la delega alla Cultura. liberoquotidiano

Eccoci a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. E nella puntata di martedì 17 aprile si torna a parlare di Israele, o meglio del crescente sentimento antisionista che sta montando in Italia così come nel resto del mondo e d'Europa. Già, per restare ai fatti più recenti di cronaca si pensi agli scontri della vigilia alla Sapienza di Roma, dove collettivi e violenti pro-Palestina hanno scatenato l'inferno all'ateneo. liberoquotidiano

Eccoci a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. E nella puntata di martedì 17 aprile si torna a parlare di Israele, o meglio del crescente sentimento antisionista che sta montando in Italia così come nel resto del mondo e d'Europa. Già, per restare ai fatti più recenti di cronaca si pensi agli scontri della vigilia alla Sapienza di Roma, dove collettivi e violenti pro-Palestina hanno scatenato l'inferno all'ateneo. liberoquotidiano

Stasera in TV: film e programmi di oggi martedì 21 Maggio - Stasera in TV: film e programmi di oggi martedì 21 Maggio - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi. tvdaily

Le foto ufficiali di “Parthenope”, il film di Paolo Sorrentino in concorso a Cannes 2024 - Le foto ufficiali di “Parthenope”, il film di paolo Sorrentino in concorso a Cannes 2024 - Sono state rilasciate le immagini ufficiali di “Parthenope”, il film scritto e diretto da paolo Sorrentino, in concorso oggi alla 77esima edizione del Festival di Cannes (14 – 25 maggio 2024). rbcasting

Paolo Sorrentino presenta Parthenope a Cannes 2024: «Un film su due misteri: la donna e Napoli» - paolo Sorrentino presenta Parthenope a Cannes 2024: «Un film su due misteri: la donna e Napoli» - Sorrentino racconta la vita di Parthenope, una ragazza che ha lo stesso nome della città antica progenitrice di Napoli ... bestmovie