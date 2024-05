Paola & Chiara - il nuovo singolo è Festa totale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 21 maggio 2024)sono pronte a fare esplodere l’estate con, il loroLa calda stagione è alle porte esono pronte a farla esplodere con, ilfuori in radio e in digitale da venerdì 24 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy disponibile da ora in presave. Lampi elettropop illuminanofin dai primi secondi, dove il timbro inconfondibile delle sorelle Iezzi viaggia senza sosta su cassa dritta e sonorità pop dance con reminiscenze dei primi anni duemila, impreziosite dai touch 70s degli archi della Stockholm Orchestra – registrati a ...