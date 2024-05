Paola Barale | Sono single ma sto valutando l’idea di avere due uomini

(Di martedì 21 maggio 2024), 57 anni appena compiuti, si confessa in un’intervista a “Vanity Fair”. In questi giorni è impegnata al Teatro su Perizona.it

Dimenticare i compleanni e abbracciare la vita Paola Barale ha da poco festeggiato il suo 57esimo compleanno, anche se quasi se ne era dimenticata. “Sono un disastro con gli appuntamenti”, ammette, aggiungendo, “Spesso dimentico di rispondere agli auguri di compleanno”. Riflettendo sui festeggiamenti passati, ricorda il suo cinquantesimo compleanno, che ha festeggiato all’Africa Burn in Sud Africa, vestita come una torta. pettegolezzicelebrita

Paola Barale si racconta in un'intervista in cui parla dell'amore, di come si tenga in piedi oggi un rapporto e di quello che attualmente cerca. L'attrice è single , ma dice di stare bene da sola, consapevole di bastarsi senza un uomo al suo fianco.Continua a leggere fanpage

Paola Barale si è sempre messa alla prova, nel corso della sua carriera, in diversi ambiti artistici. Attualmente, è protagonista al Teatro Golden di Roma con la commedia Tris di cuori, una divertente pièce corale firmata da Toni Fornari e interpretata insieme a Simone Montedoro, Mauro Conte e Ilaria Canalini. In Tris di cuori, Paola Barale veste i panni di Maria Teresa, una scrittrice di romanzi che si trova a vivere una situazione sentimentale complessa: è innamorata contemporaneamente di due uomini, Giorgio, un professore di matematica tradizionalista, e Danny, un musicista squattrinato. news.robadadonne

