Panzironi Sport e Salute | Fondamentali partenariati pubblici-privati

Roma, 10 maggio 2024 – Una giornata d’eccezione, in una delle più belle piazze di Roma, è quella da vivere sabato con ‘Tennis and Friends – Salute e Sport’ a piazza del Popolo. Per la prima volta, l’edizione romana della manifestazione, nata nel 2011, esce dal Foro Italico, dopo il grande successo di pubblico e il celebrity match, arbitrato da Max Giusti, tra Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Fabio Fognini, si sposta nel centro della Capitale.

