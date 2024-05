Panchina Napoli - ore decisive per Gasperini | spunta un indizio clamoroso – ESCLUSIVA

(Di martedì 21 maggio 2024) Ore febbrili per ladelma anche per Gian Piero, che ora è il nome più chiacchierato per subentrare a Francesco Calzona. Chi sarà il prossimo allenatore del? I tifosi non fanno altro che chiederselo ormai da settimane e con il passare dei giorni e con l’avvicinarsi dell’ultimo anno di questa annata drammatica, si entra sempre più nel vivo. Tanti i profili accostati al club partenopeo, chiamato nella prossima estate, ormai alle porte, a una profonda rivoluzione, così come confermato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis. Il nome più acclamato dai tifosi è senza dubbio Antonio Conte, una pista da tenere sempre sott’occhio ma le complicazioni nel trovare una quadra economica definitiva impone quantomeno di esplorare altre piste. La prima di esse porta a Gian Piero ...

Il sì di Gasperini per la Panchina del Napoli non è certo , quindi ADL avrebbe contatta to Roberto De Zerbi L'articolo Panchina Napoli – Il sì di Gasperini non è certo : ADL contatta altro tecnico , le ultime proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

Claudio Ranieri , il tecnico che ha recentemente portato il Cagliari alla salvezza, potrebbe essere tra i candidati per la panchina del Napoli . Secondo quanto riportato dal Tg1, il club partenopeo ha mostrato interesse per lui. Già nel 1990, dopo una straordinaria impresa, l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino aveva contattato Ranieri per gestire il periodo […] L'articolo Napoli , sulla panchina potrebbe tornare Ranieri proviene da DailyNews24. dailynews24

Secondo il noto quotidiano sportivo, sarebbe Vincenzo Italiano il favorito per sedere sulla Panchina del Napoli la prossima stagione. Il futuro del Napoli sembra sempre più delinearsi con l’ingresso di Vincenzo Italiano come probabile nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Il MATTINO , l’attuale tecnico della Fiorentina è salito in cima alla lista dei desideri del club partenopeo per la prossima stagione calcistica. napolipiu

Martino: "Gasperini ok, ma il nome giusto per il Napoli è un altro" - Martino: "Gasperini ok, ma il nome giusto per il napoli è un altro" - Carmine Martino ha messo in evidenza i nomi accostati con insistenza alla panchina del napoli in vista della prossima stagione agonistica. areanapoli

Schwoch fa il nome: “C’è un attaccante che sposterebbe gli equilibri come Osimhen” - Schwoch fa il nome: “C’è un attaccante che sposterebbe gli equilibri come Osimhen” - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefan Schwoch, ex napoli: “La panchina del napoli ti mette sotto pressione, c’è bisogno di uno con le spalle larghe. Piol ... tuttonapoli

Il futuro di Maurizio Sarri sarà in Italia o all’estero - Il futuro di Maurizio Sarri sarà in Italia o all’estero - Visualizzazioni: 56 Al momento il futuro dell’allenatore Maurizio Sarri appare molto incerto, ma diversi club stranieri vorrebbero l’allenatore toscano sulla propria panchina. Il futuro di Sarri Secon ... calciostyle