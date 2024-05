Panchina Milan - corsa a due per il dopo Pioli | Van Bommel o Fonseca Chi la spunta?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 21 maggio 2024), la lista dei candidati per ilStefanosi restringe sempre di più: Van. Chi la spunterà?serrata per il post: Van. Chi la? View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE Calciomercato, l’ex obiettivo Lloyd Kelly rimane in Premier: la sua nuova squadra L'articolo proviene da Daily