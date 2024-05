Pallanuoto

(Di martedì 21 maggio 2024) Finisce meno peggio del previsto, il weekend appena concluso della maschile modenese: non certo per merito di Penta Modena ed Onda Blu Formigine, che rimediano severissime sconfitte nei loro impegni, ma solo per la bellissima vittoria esterna della Coopernuoto Carpi a Ravenna, che rilancia le possibilità di salvezza dei carpigiani. Vincendo con autorità a Ravenna, la squadra di Caprara si allontana dalla zona bollente, invischiando anche i ravennati, che matematicamente sono ancora in pericolo. Disastro annunciato per il Penta Modena a Bologna, contro l’irresistibile RN Bologna, che ne rifila 22 ai ragazzi di Selmi, capaci almeno di segnarne sette, più della media normalmente utilizzata dall’imbattibile compagine felsinea. Severa sconfitta anche per l’Onda Blu Formigine che saluta la propria tifoseria con una netta debacle contro Cremona, rimediata almeno in parte da un coraggioso ...

