Pallanuoto - scattano le finali play-off e play-out di Serie A1 | si decide la stagione 2023-2024

(Di martedì 21 maggio 2024) Si è giunti all’ultimo atto della post season dellaA1dimaschile: tra mercoledì 22 e mercoledì 29 maggio (in caso di arrivo alla bella) verranno emessi gli ultimi verdetti della. Nella finale-off Pro Recco e Savona si giocheranno lo Scudetto in un derby ligure che da tempo mancava nella sfida decisiva per il tricolore, mentre nel duello per il terzo posto tra Brescia ed Ortigia verrà messo in palio l’ultimo posto in Champions League. Laper il 5° posto tra le sorprese De Akker e Quinto premierà la vincitrice con l’ultimo posto nell’Euro Cup-2025, infine lotteranno solo per la gloria e per il settimo posto le due grandi deluse di questa post season, ovvero Telimar e Trieste. L’ultima ...