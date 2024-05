Pallamano L’istituto cingolano Mestica sul terzo gradino del podio ai tricolori studenteschi

(Di martedì 21 maggio 2024) A Palermo, nella fase nazionale per regioni delle Competizioni sportive scolastiche, la formazione maschile didelcomprensivo "Enrico" di Cingoli ha rappresentato le Marche conquistando ilposto assoluto e quindi la medaglia di bronzo. Guidata dalla professoressa Giusy Cristofaro che ha avuto da remoto i preziosi suggerimenti tecnico-tattici da Emanuele D’Agostino, terzino-centrale della Macagi Cingoli, la rappresentativa cingolana composta dai ragazzi in attività nella Polisportiva, ha perso solamente una partita delle otto disputate. Quindi tra le venti regioni in gara, le Marche hanno concluso la competizione suldei, grazie alle prestazioni della compagine formata da Matteo Ricci, Tommaso Marinelli, Diego ...

