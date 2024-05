Pallamano - Brixen Südtirol avanti dopo gara-1 della finale Playoffs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024)non sbaglia in casa durante la-1di Serie A1, il team altoatesino svetta per 1 solo punto contro AC Life Style Erice. 32-31 è stato il risultato conclusivo del primo duello per lo scudetto tricolore, una bagarre senza esclusione di colpi incerta sino alla sirena. Le ragazze di Hubi Nössing, il quale ha già annunciato che lascerà la panchina brissinese al terminestagione esette anni, hanno controllato la prima parte con due punti di scarto su Erice, un gap che di fatto non è mai stato colmato. Le vincitriciSupercoppa e Coppa Italia ha cercato di recuperare con la competitiva Ekoh, Manojlovic e Notarianni, quest’ultima ha provato ad agguantare il ...