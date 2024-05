PALINSESTI 26 MAGGIO-1 GIUGNO 2024 | MERAVIGLIE - LA FINALE DI CHAMPION - PRETTY WOMAN

(Di martedì 21 maggio 2024)Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 26al 1°. Ulisse, ladis League, chiude Il Volo. Rai1 D: Carosello Carosone L: Specialenew M: Macinio Naturale 1°Tv M:G: Com’è Umano Lui 1°Tv V: L’Acchiappatalenti (4/5) S: La Bambina che non Voleva Cantare Canale 5 D: L’Isola dei Famosi L: Io Canto Family (2/5) M: Il Volo: Tutti per Uno (3/3) M: L’Isola dei Famosi G: Viola Come il Mare 2 (5/6) 1°Tv V: Terra Amara 4 1°Tv S: Borussia D.-Real MadridCL Rai2 D: 911 + 911 Lone Star (18/18) 1°Tv L: Da Vicino Nessuno è Normale M: Veloce: The Motor Valley Legend (1/2) new M: Delitti in Paradiso G: Bella Rai2 (Diaco) V: Veloce: The Motor Valley Legend ...

Roma , 16 marzo 2024 – Tutto pronto per la Maratona di Roma , la 29esima edizione della corsa che partirà domani vicino Colosseo, lungo i Fori Imperiali, con numeri da record , per poi percorrere un itinerario “delle meraviglie” tra i monumenti più celebri della Città Eterna. Domenica 17 marzo si rinnova l'appuntamento con l'Acea Run Rome The Marathon dove, quest’anno, sono attesi al via dei 42,195 chilometri nel cuore di Roma oltre 19mila runners provenienti da tutte le regioni italiane e da 110 nazioni. quotidiano

Dopo l’emozionante conclusione della “Grande Eclissi Nordamericana”, molti di noi non vedono l’ora dell’opportunità di assistere a un’altra spettacolare Eclissi solare . Ma quando potremo ammirare il prossimo evento celeste? La prossima Eclissi solare totale avverrà il 12 agosto 2026 in Groenlandia, Islanda e Spagna. Tuttavia, il 2 ottobre 2024 , un evento ancora più affascinante si verificherà: un’** Eclissi solare anulare **, che attraverserà parti dell’Oceano Pacifico, del Cile meridionale e dell’Argentina meridionale. newsnosh

Autostrade per l’Italia, per il tredicesimo anno consecutivo è sponsor ufficiale del Giro d’Italia , per promuovere ancora le bellezze del nostro Paese. Il progetto “ wonders . Scopri l’Italia delle meraviglie ” è la piattaforma multicanale di Aspi che accompagna il viaggiatore alla scoperta di suggestivi itinerari del nostro Paese, affiancandolo nei diversi momenti del viaggio, dalla pianificazione all’arrivo, grazie alla mappa presente sul portale in cui sono geolocalizzate le oltre 500 esperienze di viaggio individuate con il contributo di Unesco, Touring Club Italiano, Wwf e Slow Food Italia L'articolo Giro d’Italia 2024 : meraviglie toscane riscoperte con wonders , piattaforma di Autostrade. firenzepost

“The Riot for Love”, l’arte di Marianna Vittorioso al Riot Concept Store - “The Riot for Love”, l’arte di Marianna Vittorioso al Riot Concept Store - La free condom art di Marianna Vittorioso invade il quartiere Vomero, punto di riferimento della movida cittadina. Si chiama “The Riot for ... 2anews

Marocco, armonia dei contrasti - Marocco, armonia dei contrasti - Il Marocco è come un miraggio, suggestione di luci, colori, profumi e quel pizzico di magia che lo rende unico. Un Paese ancorato a radici profonde, dove forti contrasti incontrano la leggerezza di un ... ilfattoquotidiano

‘Una patria in salita. Dèi e meraviglie in Appennino’, diario di un viaggio per monti - ‘Una patria in salita. Dèi e meraviglie in Appennino’, diario di un viaggio per monti - «La meta non è la vetta, ma lo stupore». Questo il messaggio alla base del libro del giornalista ternano Gian Luca Diamanti. Martedì 21 maggio alle 17, nella Sala del Caffè Letterario della biblioteca ... umbria24