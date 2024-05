Palermo - sit-in dipendenti Ast davanti al Palazzo dei Normanni

(Di martedì 21 maggio 2024) “Chiediamo certezze per il nostro futuro e per quello dell’azienda”. Un centinaio didell’Ast, l’azienda siciliana trasporti, ha organizzato un sit-inaldei. I lavoratori chiedono la ricapitalizzazione dell’azienda, l’approvazione del piano industriale e certezze per il futuro dei posti di lavoro. I vertici dell’Ast stanno partecipando a una riunione, in quarta commissione dell’Ars, con gli assessori all’Economia e per le Infrastrutture, Marco Falcone (nella foto) e Alessandro Aricò, con all’ordine del giorno la riorganizzazione e le prospettive future dell’Ast. L'articolo proviene da Dayitalianews.

Nei giorni scorsi nove impiegati di Google sono stati arrestati per aver occupato gli uffici dell’azienda di New York e in California. protesta vano per un accordo tra Big G e il governo israeliano. Ora il provvedimento interno dell'azienda di Mounatin View: "Simili comportamenti... repubblica

“Ricapitalizzare l’Ast”, sit in di un centinaio di dipendenti all’Ars - “Ricapitalizzare l’Ast”, sit in di un centinaio di dipendenti all’Ars - PALERMO – Un centinaio di dipendenti dell’Ast, l’azienda siciliana trasporti, ha organizzato un sit in davanti palazzo dei Normanni. I lavoratori chiedono la ricapitalizzazione dell’azienda, ... livesicilia

Sfrattati dallo stabilimento: in 40 rischiano il posto di lavoro - Sfrattati dallo stabilimento: in 40 rischiano il posto di lavoro - Sono ore d'apprensione per i dipendenti della M2 Spa di Pianiga, nel Veneziano: senza un accordo i lavoratori non potranno più entrare nel capannone ... today

Dogane, dipendenti contro ipotesi di accorpamento - Dogane, dipendenti contro ipotesi di accorpamento - Lavoratori dell'Agenzia delle Dogane di Reggio protestano contro l'accorpamento con altre sedi proposto dal Governo. Un caso sollevato da Unindustria e sostenuto bipartisan. ilrestodelcarlino