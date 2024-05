Pagelle TV della Settimana 13-19 05 2024 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 21 maggio 2024) Fabrizio Casinelli, capo ufficio stampa Rai (foto da Linkedin)9 a Stéphane Jarny. Il direttore artistico è il vero vincitore di Amici (qui le motivazioni nell’editoriale di Davide Maggio). 8 a Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23. Probabilmente non era la più pronta o la più forte a livello discografico tuttavia il suo trionfo racchiude l’essenza stessa di un talent (peraltro con le fattezze di una scuola): imparare ed evolversi in maniera progressiva. 7 ad Annalisa. Ciliegina sulla torta di un fortunato tour, sono le due serate all’Arena di Verona, impreziosite da diversi ospiti e che si sono guadagnate – come anticipato su queste pagine – la messa in onda in prima serata su Canale 5. Due anni fa, ci saremmo fatti una risata all’idea di un prime time tutto suo o immaginando dei palazzetti gremiti per la sua musica. 6 a Il Clandestino. D’accordo, i ...