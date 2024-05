Pagelle Catanzaro-Cremonese 2-2 | voti e tabellino playoff Serie B 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Le, ie ildi2-2, match di andata della semifinalediB. Al 14? è Tsadjout a sbloccare il risultato: Vazquez in area cerca un sinistro a giro e colpisce la traversa, l’attaccante grigiorosso sul tap in non sbaglia. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio. Merito di Ciofani, che su cross dalla destra stacca più in alto di tutti e di testa spedisce la sfera nell’angolo opposto. La reazione delperò è immediata. Prima accorcia le distanze con un gran destro a giro di Biasci, poi pareggia con un tocco in rete di Brignola dopo una carambola in area. Nel finale la squadra di casa sfiora anche il 3-2 con un palo colpito da Donnarumma. Il risultato non cambia. Sabato 25 il match di ritorno allo ‘Zini’. Le(4-4-2): Fulignati 6; Oliveri 7, Antonini 6, Brighenti 6, Scognamillo 6 (56? Veroli 6); Sounas 6 (56? Brignola 7), Pontisso 6 (80? Pompetti sv), Petriccione 6, Vandeputte 6; Iemmello 5.