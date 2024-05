Padova-Vicenza in tv | data - orario e diretta streaming ritorno Playoff Serie C 2023 2024

Avellino-Catania sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C 2023/2024. Dopo l’andata del Massimino, ecco il secondo dei due atti che si terrà al Partenio-Lombardi e stabilità chi avanzerà alle Final Four. C’è il vantaggio per i campani di potersi qualificare anche con parità di gol segnati dalle due squadre: chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20.

sportface

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Torres, match dello stadio Vigorito valevole per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione giallorossa arriva dal successo conquistato in casa contro la Triestina, che le ha permesso di staccare il pass per il turno successivo e ora non ha alcuna intenzione di fermarsi.

sportface