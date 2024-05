Ostia Antica inaccessibile per chi si trova in sedie a rotelle | “Barriere architettoniche da rimuovere”

Attualmente via Ostiense è stata chiusa al traffico dall'altezza di via Lucio Lepidio , stazione metro Lido Nord, e Ostia Antica in entrambe le direzioni di marcia. Stando a quanto si apprende, sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Acea per ...

Questa mattina pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale sono intervenute ad Ostia Antica per i rilievi di un incidente stradale avvenuto in via Ostiense 2355, intorno alle 7.30, dove a seguito di uno Scontro tra uno scooter e una Smart si è ...

Ostia, polemiche per chioschi "impacchettati" e lidi storici chiusi - ostia, polemiche per chioschi "impacchettati" e lidi storici chiusi - I chioschi di Castelporziano 'impacchettati' col nastro dei vigili e consegnati al degrado. Le spiagge libere riscaldate dal sole di una stagione balneare iniziata da venti giorni e 'congelate' nell'a ... adnkronos

Cultura, comunità e danza in connessione a Tharros: al via il Dancing Histor(y)ies festival - Cultura, comunità e danza in connessione a Tharros: al via il Dancing Histor(y)ies festival - Attingere alla memoria per reinventare il proprio futuro. Avere cura dei doni della Storia, per lasciare spazio ... sardiniapost

ARCO Roma: Europei Para-Archery, domani il via - ARCO Roma: Europei Para-Archery, domani il via - Oltre 100 gli arcieri in gara domani presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato a Spinaceto, mentre le finali andranno in scena nel magnifico scenario del Parco Archeologico di ostia ... politicamentecorretto