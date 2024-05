Operaio 21enne morto a Scafati - cinque indagati La madre | Lavorava in ner - senza sicurezza

(Di martedì 21 maggio 2024) Napoli, 21 maggio 2024 –persone indagate per la morte delAlessandro Panariello, l’napoletano ucciso da una lastra di acciaio mentrein un cantiere edile. Oggi verrà nominato il medico che eseguirà l’autopsia sul corpo del ragazzo, ieri la famiglia ha posto denuncia contro i datori di lavoro che non l’avevano mai messo in regola. L’incidente mortale è accaduto venerdì a. Incidente mortale: cosa è successo Alessandro Panariello è rimasto schiacciato da una lastra di acciaio, caduta dalla carrucola che stava sollevando. È successo il 17 maggio a, in un palazzo in pieno centro della cittadina salernitana, dove l’napoletano era al lavoro. La procura di Nocera Inferiore ha disposto per oggi il conferimento ...

