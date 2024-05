OpenAI continua a perdere pezzi | sciolto il team che studiava i rischi dell’AI

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 21 maggio 2024) Addi con polemica che fanno riflettere sui veri obiettivi di. Quella startup nata a San Francisco e che da tempo lavora con progetti che non sono più Open source (a differenza del nome stesso),a preoccupare non solo il mondo esterno, ma anche coloro i quali hanno lavorato – fino a qualche giorno fa – all’interno della stessa. Due addi che fanno rumore: prima quello del co-fondatore Ilya Sutskever – con cui Sam Altman si era scontrato alla fine dello scorso anno -, poi (qualche ora dopo) quello di Jan Leike, leader del cosiddetto Superalignment, ovvero coloro i quali analizzano idello sviluppo di sistemi AI all’interno dell’azienda. Anzi, non analizzano più. LEGGI ANCHE > Annunci il tuo assistente vocale con il riferimento a “Her”, ma poi neghi che la voce sia di Scarlett Johansson Il ...