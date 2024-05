Open Fiber | nei centri minori arriva la banda ultralarga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024)a Coreglia Antelminelli (Lucca) ha realizzato una nuova rete di oltre 31 chilometri per lache vede al momento raggiunte 2.678 unità immobiliari nelle aree di Coreglia, Pian di Coreglia e Ghivizzano. Il servizio è già disponibile e l’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica, gestita in concessione daper 20 anni. L’operazione, spiega l’assessore regionale alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo, è frutto di un capillare lavoro di connessione digitale che riguarda molti comuni toscani, in grande maggioranza situati nelle aree che non sono appetibili dalle compagnie telefoniche perché scarsamente abitate. Così a oggi sono 141 i Comuni in cui sono stati terminati i lavori di posa della fibra, grazie all’intervento economico della Regione, a ...