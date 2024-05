(Di martedì 21 maggio 2024) LA CERIMONIA. Il 2 giugno in piazza Vittorio Veneto il prefetto Giuseppe Forlenza consegnerà il riconoscimento concesso ai bergamaschi con decreto del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Onorificenze al Merito, 32 gli insigniti: la consegna alla Festa della Repubblica - Tutti i nomi - onorificenze al merito, 32 gli insigniti: la consegna alla Festa della Repubblica - Tutti i nomi - LA CERIMONIA. Il 2 giugno in piazza Vittorio Veneto il prefetto Giuseppe Forlenza consegnerà il riconoscimento concesso ai bergamaschi con decreto del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Saranno 32 le ... ecodibergamo

Aldo Spinelli, i favori agli amici: «Parlo con Toti, ci penso io». Le analisi su telefoni e pc del presidente - Aldo Spinelli, i favori agli amici: «Parlo con Toti, ci penso io». Le analisi su telefoni e pc del presidente - Aldo Spinelli sempre in cerca di nuovi spazi per la sua attività al porto, ma anche pronto a intercedere per un imprenditore amico presso il governatore Giovanni Toti. ilmessaggero

Bergamo, a quattro farmacisti le onorificenze di cavalieri al merito - Bergamo, a quattro farmacisti le onorificenze di cavalieri al merito - Il 2 giugno, in piazza Vittorio Veneto, i riconoscimenti al presidente dell'Ordine Ernesto De Amici, a Carlo Salis, Michela Bialetti e Ferdinando Peschiulli ... bergamo.corriere