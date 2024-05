Online le foto della spedizione punitiva a Iovino - il Corriere | C’è Fedez

(Di martedì 21 maggio 2024)aveva dichiarato ai giornalisti in diretta televisiva di non essere presente al momento del pestaggio ai danni di Cristiano, ma due testimoni avevano sostenuto il contrario supportati anche dalle immagini di una telecamera di sicurezza. Immagini che oggi sono state pubblicatedalSera (mentre il video in questione lo hanno gli inquirenti). Nelle immagini, secondo il, si riconoscerebbee la sua guardia del corpo, tal Christian Rosiello, ultrà del Milan. Al momento sarebbero cinque i nomi identificati, mentre altri due sarebbero coperti da segreto investigativo. Il rapper resta così indagato per rissa e lesioni, ma prima di procedere oltre, fa sapere il quotidiano, i magistrati attendono la fine dell’analisi scientifica ...

