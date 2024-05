One UI 6 1 in Italia per Samsung Galaxy A53 e A33 - mentre si aggiornano altri quattro dispositivi

aggiorna menti per Samsung Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, OnePlus Nord 3 5G, OnePlus 10T, Huawei MatePad Pro 11 e MatePad Pro 13.2: le novità . L'articolo Samsung aggiorna in Italia Galaxy A55 e A35, ma ci sono novità anche per OnePlus e Huawei proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Nelle ultime ore la funzionalità Cerchia e cerca è approdata su Google Pixel Tablet a su alcuni Samsung Galaxy in Italia L'articolo Cerchia e cerca fa capolino su Pixel Tablet e su nuovi smartphone Galaxy in Italia proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Le serie Samsung Galaxy S22 e S21, ma anche Z Flip4, Fold4, Flip3 e Fold3 iniziano ad aggiornarsi in Italia alla One UI 6.1 con Galaxy AI! L'articolo One UI 6.1 in rollout in Italia su Samsung Galaxy S22, Galaxy S21 e altri modelli proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Nuovi Surface Laptop ufficiali: specifiche tecniche, prezzi e disponibilità in Italia - Nuovi Surface Laptop ufficiali: specifiche tecniche, prezzi e disponibilità in italia - Microsoft ha i nuovi Surface Laptop, aggiornati con i processori Snapdragon X Elite e Plus di Qualcomm. Disponibili in quattro colorazioni diverse, i nuovi portatili promettono prestazioni senza pari ... hwupgrade

Imbattibile: portatile gaming Lenovo LOQ con GeForce RTX 4060, 16GB RAM, Intel Core i5-13500H costa solo 1.099€! - Imbattibile: portatile gaming Lenovo LOQ con GeForce RTX 4060, 16GB RAM, Intel Core i5-13500H costa solo 1.099€! - Questo è proprio un prezzo da non perdere: è sceso a poco più di 11.000€ un ottimo portatile, completo ed accattivante esteticamente, con GeForce RTX 4060 e processore Intel Core i5-13500H. hwupgrade

Galaxy Z Fold6, piega meno evidente e nuovo design per le fotocamere | Rumor - galaxy Z Fold6, piega meno evidente e nuovo design per le fotocamere | Rumor - Nonostante la piega non sia ancora eliminata, sentendo chi l'ha già provato su galaxy Z Fold6 la piega è stata ridotta. hdblog