One Less Car e i bigotti del cambiamento

(Di martedì 21 maggio 2024) La notizia della conclusione dello studio australiano OneCar ha scosso gli animi di quei soggetti abituati a guidare da soli anche per andare a comperare il giornale, si tratta di persone che evidentemente non possono pensare di fare a meno della loro carrozza a motore su gomme. Persone che hanno paura che in futuro questa libertà di inquinare senza limitazione alcuna gli venga vietata. Persone come gli autori di DC News, che il 18 maggio 2024 hanno riportato un breve testo dal titolo: Il popolino non deve avere più di un’auto per famiglia: il capo della feccia di Davos, come sempre, lo ha detto chiaro con un report farneticante che riporta una ricerca sociale effettuata in Australia L’uso delle parole la dice lunga su quanto chi scrive sia prevenuto e non imparziale, ma ormai a questi soggetti ci siamo abituati. Abbiamo pensato fosse cosa utile fare una ...