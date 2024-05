Oliver Stone | MI resta ancora un film da fare

(Di martedì 21 maggio 2024) Un ultimoall'orizzonte per il regista, in questi giorni a Cannes.è tra le star presenti al Festival di Cannes, per la proiezione del suo ultimo, il documentario Lula. Tra gli anni '80 e gli anni '90,si è distinto come uno dei registi più prolifici di Hollywood, dirigendo lungometraggi conosciuti come Platoon, Wall Street e Nato il quattro luglio. In una intervista sulla Croisette, il regista ha svelato di essere al lavoro su un ultimo progetto, descritto come una storia importante:"Penso di avereun altroda. Ho in mente unnarrativo ma non posso dirvi di cosa si tratta. So che me …

“Come Oliver Stone è diventato un regista di propaganda per dittatori” . È l’inquietante titolo di Der Spiegel , prestigiosa testata tedesca, che accusa il regista con un articolo firmato da cinque giornalisti di esserci avvicinato a figure politiche discutibili se non veri e proprio dittatori o presidenti controversi non per ammirazione, stima o “amore” ma solo per soldi. ilfattoquotidiano

'Lula' Review: Oliver Stone Chronicles the Dramatic Rise, Fall and Rise Again of Brazil's Current President

