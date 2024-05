Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i qualificati dell’Italia Matteo Piras stacca il pass nei -66 kg

(Di martedì 21 maggio 2024) Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alledi. Sovente, in svariate discipline,re ilper i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la presenza dii Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). A Tokyo 2020 l’Italia aveva raggiunto la cifra record di ben 384: sarà possibile fare meglio nella capitale francese? L’obiettivo è certamente quello di provarci, anche se chiaramente peserà in maniera decisiva il rendimento degli sport ...

“Sono convinto che faremo meglio odi Tokyo perché c’è stato grande impegno e dedizione, ma ricordiamo che ci saranno atleti di 200 paesi che la pensano come noi”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi , durante un evento di Sky a Milano, parlando degli obiettivi per le Olimpiadi di Parigi 2024 : “La gloria però dura un attimo, mentre quello che conta davvero è l’insegnamento che si trae dalle sconfitte. sportface

Kiev, 20 mag. (Adnkronos) - L' Ucraina invierà una squadra di atleti alle Olimpiadi estive di Parigi quest'anno, nonostante la guerra in corso con la Russia. Lo ha annunciato a Kiev il ministro dello Sport Matviy Bidnyi che ha affermato che l' Ucraina ha già ottenuto una vittoria, poiché la Russia è stata sospesa dal movimento olimpico in seguito all'invasione dell' Ucraina nel febbraio 2022. liberoquotidiano

“Se chiudo gli occhi e penso a Parigi, vedo una bambina che fino a quattro anni fa guardava le Olimpiadi da casa. Ora sarò io tra le protagoniste alle Olimpiadi: è assurdo ma è quel che ho sempre sognato ed è quello per cui ho lavorato”. Lo ha detto in esclusiva a Sportface, Zaynab Dosso a margine della presentazione della nuova maglia della Nazionale di Atletica Leggera, che verrà utilizzata agli Europei di Roma e, soprattutto, a Parigi 2024. sportface

Panasonic: concorso per le Olimpiadi di Parigi 2024 - Panasonic: concorso per le olimpiadi di parigi 2024 - Panasonic: concorso per le olimpiadi di parigi 2024: fino al 30 giugno in palio due biglietti per il viaggio nella capitale francese ... igizmo

Il disastro italiano agli Internazionali di Roma (e Zverev vista Parigi) - Il disastro italiano agli Internazionali di Roma (e Zverev vista parigi) - Se ritrova quegli occhi della tigre che lo avevano portato a sfidare e anche a battere i più grandi, allora potrà risalire la classifica e tentare in extremis la qualificazione alle olimpiadi di ... today

Zaynab Dosso: “Parigi 2024 Se chiudo gli occhi ripenso a quando, da bambina, sognavo le Olimpiadi” (VIDEO) - Zaynab Dosso: “parigi 2024 Se chiudo gli occhi ripenso a quando, da bambina, sognavo le olimpiadi” (VIDEO) - L'intervista a Zaynab Dosso: "parigi 2024 Se chiudo gli occhi ripenso a quando, da bambina, sognavo le olimpiadi" (VIDEO) ... sportface