Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i qualificati dell’Italia Il quattro senza senior maschile vola ai Giochi

(Di martedì 21 maggio 2024) Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alledi. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per iappare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la predii Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). A Tokyo 2020 l’Italia aveva raggiunto la cifra record di ben 384: sarà possibile fare meglio nella capitale francese? L’obiettivo è certamente quello di provarci, anche se chiaramente peserà in maniera decisiva il rendimento degli sport ...

“Se chiudo gli occhi e penso a Parigi, vedo una bambina che fino a quattro anni fa guardava le Olimpiadi da casa. Ora sarò io tra le protagoniste alle Olimpiadi: è assurdo ma è quel che ho sempre sognato ed è quello per cui ho lavorato”. Lo ha detto in esclusiva a Sportface, Zaynab Dosso a margine della presentazione della nuova maglia della Nazionale di Atletica Leggera, che verrà utilizzata agli Europei di Roma e, soprattutto, a Parigi 2024. sportface

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, stacca re il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la presenza di tutti i Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). oasport

Galaxy Z Fold6, piega meno evidente e nuovo design per le fotocamere | Rumor - Galaxy Z Fold6, piega meno evidente e nuovo design per le fotocamere | Rumor - Nonostante la piega non sia ancora eliminata, sentendo chi l'ha già provato su Galaxy Z Fold6 la piega è stata ridotta. hdblog

Golf, tris azzurro allo Us Open, va anche Francesco Molinari - Golf, tris azzurro allo Us Open, va anche Francesco Molinari - L'Italgolf cala il tris. Dopo Matteo Manassero ed Edoardo Molinari, anche Francesco Molinari si è qualificato per lo US Open, terzo Major maschile del 2024 in programma dal 13 al 16 giugno a Pinehurst ... napolimagazine

real, Perez a Parigi per parlare con Macron di Mbappe' ai Giochi - real, Perez a parigi per parlare con Macron di Mbappe' ai Giochi - Il presidente del Real Madrid e' da questa mattina a parigi, dove e' in programma un incontro a pranzo con il presidente francese Emmanuel Macron. sportmediaset.mediaset