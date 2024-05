Olimpiadi Milano-Cortina - Report contro Salvini | Costi lievitati a 3,2 miliardi e poca sostenibilità

(Di martedì 21 maggio 2024) La bufera seguita all’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta che ha coinvolto l’ex amministratore delegato della Fondazione2026, Vincenzo Novari, arriva poche ore dopo lo stra il ministro delle Infrastrutture Matteoe la trasmissione di giornalismo d’inchiestasulle infrastrutture e idei Giochi olimpici. Sche parte tutto dalle accuse di mancataeconomica e ambientale delle opere olimpiche oggetto della puntata del 19 maggio, in particolare rispetto al divario tra il progetto di candidatura presentato al Comitato olimpico internazionale nel 2019 e l’applicazione all’atto pratico. A distanza di quasi cinque anni dal progetto olimpico fondato su economicità e ...

Prima tegola giudiziaria sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 . Vincenzo Novari, ex amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina , il comitato che organizza i Giochi olimpici invernali , è indagato dalla procura di Milano per l’ipotesi di corruzione e turbativa d’asta nell'ambito di un'inchiesta relativa all'affidamento dei servizi digitali. ilfoglio

Tre persone sono indagate per corruzione e turbativa d’asta nell’ambito della gestione delle Olimpiadi di Milano e Cortina - Tre persone sono indagate per corruzione e turbativa d’asta nell’ambito della gestione delle olimpiadi di Milano e Cortina - Martedì la Guardia di Finanza è entrata nella sede della Fondazione milano-cortina 2026, che si occupa dell’organizzazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali, per fare alcune perquisizioni nell’ambito ... ilpost