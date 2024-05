Olimpiadi Milano-Cortina - indagine per corruzione | Così hanno truccato il sondaggio per il logo

(Di martedì 21 maggio 2024) Si addensano le nubi attorno alleinvernali di2026. La Procura dista infatti indagando su un presunto caso die turbata libertà degli incanti che coinvolge tre figure chiave: l’ex amministratore delegato della Fondazione, Vincenzo Novari, l’ex dirigente Massimiliano Zuco, e Luca Tomassini, rappresentante legale della società Quibyt, precedentemente nota come Vetrya spa di Orvieto. Le indagini si concentrano sull’affidamento dei servizi digitali a Vetrya da parte della Fondazione, ma stanno emergendo ulteriori dettagli inquietanti. Tra questi, il tentativo di manipolare ilpubblico per la scelta delufficiale delle.Leggi anche: ...

