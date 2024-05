Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - le gare d’appalto sospette | Truccata anche la scelta del logo

(Di martedì 21 maggio 2024) Persino ildei Giochi olimpici sarebbe “vittima” della presunta mancanza di trasparenza nei rapporti tra la Fondazionee l’azienda tecnologica Vetrya, le cuisono sotto indagine da parte della procura di. Lenelle quali sono emerse criticità sono tre: quella sullo sviluppo delle piattaforme web e mobile delle, quella sui servizi Microsoft Office 365 e quella sull’implementazione di Microsoft Azure information protection (un sistema di sicurezza informatica). Ma tra le mail emergeun particolare interessante: sembra che Massimiliano Zuco – uno dei tre indagati, ex rappresentante legale della Vetrya – si sia impegnato per fare in modo che “uno dei due ...

perquisizioni della Guardia di finanza nella sede della fondazione Milano-Cortina 2026 . perquisizioni anche in una sede di Deloitte. Lo scrivono Ansa e Sky Sport. Le accuse di corruzione e turbata libertà d’incanto Scrive Sky: Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza sta effettuando perquisizioni , ordini di esibizione e ispezioni di sistemi informatici nelle sedi di fondazione Milano-Cortina 2026 e di una società di Orvieto a cui sono stati assegnati i servizi digitali per l’evento. ilnapolista

Orvieto (Terni), 21 maggio 2024 – anche una società di Orvieto (in provincia di Terni) è coinvolta nelle perquisizioni in corso da parte della Finanza sull’ Inchiesta che riguarda la Fondazione Milano-Cortina 2026 . Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza sta effettuando perquisizioni , ordini di esibizione e ispezioni di sistemi informatici nelle sedi di Fondazione Milano-Cortina 2026 e di una società di Orvieto a cui sono stati assegnati i servizi digitali per l'evento. lanazione

Olimpiadi Milano - Cortina , accuse di corruzione e gare truccate : tre indagati - Olimpiadi Milano - Cortina , accuse di corruzione e gare truccate : tre indagati - Le accuse sono corruzione e turbata libertà d'incanto. Indagati l'ex ad della Fondazione Vincenzo Novari e altri due manager ... virgilio

Corruzione e turbativa, tre indagati per Milano-Cortina 2026 - Corruzione e turbativa, tre indagati per milano-cortina 2026 - Inchiesta della procura di Milano sulla Fondazione Milano Cortina, l’ente che organizza i Giochi olimpici invernali del 2026. Tre le persone indagate per corruzione e turbativa d’asta: gli ex manager ... secondopianonews

Olimpiadi Milano-Cortina 2024, la gare d’appalto sospette: “Truccata anche la scelta del logo” - Olimpiadi milano-cortina 2024, la gare d’appalto sospette: “Truccata anche la scelta del logo” - Secondo la procura, tra gli indagati per corruzione e turbativa v’erano “interlocuzioni in palese violazione degli elementari criteri di trasparenza ed imparzialità nella aggiudicazione di gare pubbli ... ilgiorno