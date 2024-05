Olimpiadi invernali - GdF in sede Fondazione Milano-Cortina | 3 indagat - c' è anche l' ex Ad Vincenzo Novari

Prima tegola giudiziaria sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 . Vincenzo Novari, ex amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina , il comitato che organizza i Giochi olimpici invernali , è indagato dalla procura di Milano per l’ipotesi di corruzione e turbativa d’asta nell'ambito di un'inchiesta relativa all'affidamento dei servizi digitali. ilfoglio

Perquisizioni della GdF in sede Fondazione Milano-Cortina nell'ambito di un'indagine per corruzione e turbativa d'asta sulle Olimpiadi invernali notizie.virgilio

(Adnkronos) – In vista delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, "Sirm ha messo a disposizione, nelle 6 aree in cui si svolgeranno le gare, i propri professionisti, in Radiologie da campo, per poter rispondere al meglio e tempestivamente in caso di traumi che, in un Villaggio olimpico di 60mila persone con atleti che gareggiano, sono […] L'articolo Radiologi Sirm alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 proviene da Webmagazine24.

webmagazine24