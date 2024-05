Olimpiadi - inchiesta per corruzione | di che cosa si occupa la Fondazione Milano-Cortina

(Di martedì 21 maggio 2024) “Noi siamo unadi diritto privato e ci occupiamo dell’organizzazione dei Giochi, non delle opere”. Questo è stato uno dei primi concetti che Andrea Varnier, attuale amministratore delegato diha voluto chiarire durante l’intervista di un anno fa a ilfattoquotidiano.it nel suo ufficio milanese ai piani altissimi del grattacielo Allianz di CityLife. È la stessa sede dove questa mattina di martedì 21 maggio si sono presentati gli uomini della Guardia di Finanza: Varnier è estraneo all’pere turbata libertà degli incanti, per cui è indagato il suo predecessore Vincenzo Novari. Al centro delle indagini della Procura dic’è l’affidamento diretto di alcuni servizi digitali per l’evento. Le contestazioni ...

(Adnkronos) - Da una nota della polizia giudiziaria è stato possibile verificare come il sito (MilanoCortina2026.olympics.com) dal 29 aprile scorso "non abbia più alcun legame tecnologico con Quibyt (con la conseguenza che tale società non appare più nella significativa pagina relativa alla cookie policy) e che, di contro, sia 'apparsa da quel giorno sul sito internet il riferimento alla società Deloitte come sponsor tecnico 'per contribuire a migliorare e proteggere l'ecosistema digitale del Cio a supporto del Movimento Olimpico".

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - La procura di Milano indaga sulla "scelta dei fornitori e degli sponsor tecnologici" dell'evento Milano-Cortina 2026 e sull'"assunzione di dipendenti della Fondazione : in proposito è stata disposta l'acquisizione dei relativi atti e documenti nonché l'audizione di alcuni dipendenti " - nessun attuale dirigente o dipendente della Fondazione è indagato - "nella qualità di persone informate sui fatti".

Genovese, 65 anni, compagno dell'ex Miss Italia Daniela Ferolla, cv ricco di incarichi prestigiosi. Oggi è indagato per corruzione e turbata libertà degli incanti nell' Inchiesta su presunte gare truccate per Milano-Cortina 2026

