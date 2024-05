Olimpiadi - i progetti di Visa per Parigi 2024

Anche per l’Arrampicata sportiva è passata agli archivi la prima delle due tappe delle Olympic Qualifier Series, andata in scena a Shanghai, in Cina: a metà del cammino che porta verso Parigi 2024, andiamo a dare uno sguardo alla situazione degli italiani impegnati. Nello speed femminile Beatrice Colli e Giulia Randi hanno raggiunto la fase finale, salvo poi concludere rispettivamente 11ma e 16ma: a Budapest occorrerà migliorarsi per cercare la carta olimpica, che sembra essere più lontana per gli uomini, con Gian Luca Zodda, Ludovico Fossali ed Alessandro Boulos tutti fuori dai primi 16 in Cina.

oasport